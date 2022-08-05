Жительницу Туркестанской области ударили ножом и похитили сумку с 4 млн тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Подозреваемого в разбойном нападении задержали полицейские Туркестанской области в Нур-Султане. Пострадавшая с ножевым ранением попала в больницу, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Информация о госпитализации пострадавшей поступила в дежурную часть Сарыагашского РОП из больницы. Медики сообщили стражам порядка, что женщину ранили ножом.

По данным полиции, в дом потерпевшей проник неизвестный, где, угрожая физической расправой, нанес ей ножевое ранение и похитил сумку с деньгами. Сумма ущерба составила около 4 миллионов тенге.

Полицейские приступили к раскрытию данного преступления.

Они провели подворовый обход близлежащих территорий и изучили записи с камер видеонаблюдения. На одной из них оперативники заметили подозрительного мужчину, скрывшегося с места преступления.

Сотрудники полиции сумели задержать подозреваемого в столице – им оказался житель Сарыагаша. Мужчину доставили в отдел полиции. При обыске у него изъяли часть похищенных денег и другие вещественные доказательства.

В настоящее время ведется досудебное расследование по статьям "Разбой" и "Покушение на убийство".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981921-zhitelnitsu-turkestanskoy-oblasti-udarili-nozhom-i-pohitili-sumku-s-4-mln-tenge/