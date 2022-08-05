Жители Актау хотели сэкономить на путевках в Турцию и лишились денег

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Подозреваемую в серии афер женщину задержали стражи порядка Актау - несколько горожан повелись на предложение мошенницы о дешевых путевках в Турцию, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В Управление полиции Актау с заявлением обратились трое местных жителей, которые заявили, что стали жертвами мошенничества. По их информации, некая женщина, воспользовавшись наступлением сезона отпусков, пообещала им дешевые путевки, однако все это оказалось обманом.

В итоге потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму свыше 2,7 млн тенге.

Сотрудники полиции вскоре задержали 36-летнюю подозреваемую. Начато досудебное расследование по статье "Мошенничество".

Департамент полиции Мангистауской области просит граждан не отправлять денежные средства незнакомым людям, внимательно изучать оказываемые услуги, прочитать комментарии, отзывы и только после этого провести финансовую операцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981885-zhiteli-aktau-hoteli-sekonomit-na-putevkah-v-turtsiyu-i-lishilis-deneg/