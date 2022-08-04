Десять граждан Узбекистана удерживали в трудовом рабстве в Алматы

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Трое граждан Узбекистана обратились в генконсульство своей страны в Алматы с просьбой оказать помощь в вызволении 10 соотечественников. Как оказалось, людей насильно удерживали с целью трудовой эксплуатации.

Заявители сообщили дипломатам, что группа местных жителей, угрожая расправой, удерживала граждан Узбекистана в частном доме, отобрав их личные вещи и мобильные телефоны, передает ИА "Дуне".

Сотрудниками генконсульства совместно с представителями правоохранительных органов города Алматы был проведен выезд по месту нахождения указанных граждан Узбекистана.

Факт удерживания в неволе подтвердился: граждан нашли и доставили в Управление полиции Бостандыкского района Алматы. Отмечается, что в отношении виновных возбуждено уголовное дело по статье "Самоуправство" УК РК.

Между тем, как говорится в сообщении, найденные граждане были размещены в хостел с обеспечением трехразового питания. После проведения следственных мероприятий им вернули их документы и личные вещи, а затем сопроводили до автовокзала на маршрутный рейс "Алматы – Ташкент".

Подчеркивается, что узбекистанцы благополучно добрались до родины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981778-desyat-grazhdan-uzbekistana-uderzhivali-v-trudovom-rabstve-v-almaty/