Пособия лиц с инвалидностью перечисляли себе работники соццентра в Кызылординской области

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Более 1,8 тыс. нарушений законности выявили прокуроры в рамках проверок соблюдения прав лиц с инвалидностью. Защищены права свыше 11 тыс. из них, сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РК.

В надзорном ведомстве отметили, что по мерам прокурорского надзора изменены постановления семи районных и городских акиматов путем увеличения квоты рабочих мест для лиц данной категории.

В Костанайской области после вмешательства прокуратуры отменено решение суда о признании права собственности третьего лица на квартиру, принадлежащую лицу с инвалидностью, проживающему в психоневрологическом интернате.

Тем временем прокуратурой Алматы было выявлено, что 23 воспитанникам специализированного комплекса "Жанұя" пособия по утере кормильца и по инвалидности были назначены спустя 5-10 лет с момента обретения ими права на такие выплаты.

По акту надзора детям возместили 10,6 млн тенге за счет виновных лиц.

Выплата государственной стипендии 40 студентам с инвалидностью в Актюбинской области была обеспечена после вмешательства надзорных органов.

В целом, по результатам проверки в указанной сфере начато 12 досудебных расследований.

А в Кызылординской области работники Центра оказания социальных услуг, используя персональные и биометрические данные своих беспомощных подопечных, перечисляли себе их денежные средства - пенсии и пособия.

По данному факту прокуратурой области начато досудебное расследование по факту мошенничества.

Как уточнили в Генпрокуратуре, всего привлечено 130 лиц, к административной – 65, к уголовной – 2.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981766-posobiya-lits-s-invalidnostyu-perechislyali-sebe-rabotniki-sotstsentra-v-kyzylordinskoy-oblasti/