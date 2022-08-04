Несколько машин и квартиру обокрал злоумышленник в Нур-Султане
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Столичные полицейские задержали предполагаемого серийного вора. Только за один вечер, по версии следствия, злоумышленник мог обокрасть три машины на миллион тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Нур-Султана.
Сообщается, что вечером в микрорайоне Уркер в Нур-Султане некий вор взломал замки и проник в автомашины Subaru Forester, Toyota Land Cruiser 150 и Honda Accord.
"Похитил личные вещи граждан, денежные средства, сотовый телефон, наушники и велосипед, причинив материальный ущерб на общую сумму более 1 млн тенге", – рассказали стражи порядка.
По версии следствия, этот же человек ранее аналогичным способом похитил из бардачка автомобиля Toyota Сamry 365 тысяч тенге.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан после совершения квартирной кражи. Ранним утром мужчина проник в частный дом, похитил трансбой марки HUTER и кроссовки", – сообщили представители ДП.
В настоящее время задержан 22-летний подозреваемый, который в 2019 году был судим за грабеж. Отмечается, что молодой человек признался в совершении пяти аналогичных краж на территории столицы.
На данный момент полицейские проверяют его причастность к другим ранее совершенным преступлениям.
Подозреваемый взят под стражу. Проводится досудебное расследование.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981711-neskolko-mashin-i-kvartiru-obokral-zloumyshlennik-v-nur-sultane/