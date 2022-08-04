Иски против двух акиматов подали в Павлодарской области из-за лесных пожаров

Иллюстративное фото: ДЧС СКО

Инспекторы подали иски против акиматов сел Башмачное и Железинка Железинского района Павлодарской области за непринятие мер по тушению степных пожаров, передает Pavlodarnews.kz.

Как пояснил руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслан Тулепбаев, иски предъявлены акиматам, допустившим переход степных пожаров в лесные. Подчеркивается, что сельские администрации должны были принять меры, чтобы остановить пламя.

По его словам, пока лесоохранные учреждения подали иск против двух акиматов - сел Башмачное и Железинка Железинского района - о взыскании 3 млн тенге.

"Ответственность за пал, повлекший за собой возгорание лесного фонда, несет фермер, на чьей земле произошел степной пожар. Если виновных невозможно установить, иски подаются в отношении акиматов за непринятие мер по своевременной ликвидации степных пожаров", – пояснил спикер.

По данным Тулепбаева, в этом году из 116 случаев лесных пожаров в 12 причиной стал переход степных пожаров на территорию государственного лесного фонда. За нарушения правил пожарной безопасности в лесах двоих человек оштрафовали на 53,6 тысячи тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981653-iski-protiv-dvuh-akimatov-podali-v-pavlodarskoy-oblasti-iz-za-lesnyh-pozharov/