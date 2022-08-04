Гулявший без хозяина бык напал на пенсионеров на улице в Жетысуской области

Бык. Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.insta

В селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области произошел инцидент: гулявший по улицам без хозяина бык напал на двоих пенсионеров, есть пострадавшая передает NUR.KZ.

Публикация о случившемся появилась в сообществе taldykorganec.insta в Instagram. В описании к посту сказано, что нападение быка произошло накануне.

Там же указывается, что в результате происшествия пострадала 70-летняя пенсионерка, которая попала в больницу с переломом тазобедренной кости.

Под фотографиями и видео с места событий вскоре был опубликован комментарий полиции Кербулакского района.

В ведомстве сообщили, что стражи порядка составили протокол по статье 408 КоАП РК. Также отмечается, что по той же статье оштрафовали уже 315 граждан, однако количество бесхозных животных от этого все равно не уменьшилось.

По этой причине сейчас на территории Кербулакского района планируется строительство мест временного содержания домашнего скота.

Кроме того, под постом был опубликован и комментарий районного акимата.

В администрации дополнили, что с владельцем быка была проведена разъяснительная беседа. Он оплатит штраф в размере 10 МРП, а также компенсирует стоимость лечения пострадавшей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981652-gulyavshiy-bez-hozyaina-byk-napal-na-pensionerov-na-ulitse-v-zhetysuskoy-oblasti-video/