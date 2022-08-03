Граждан Испании задержали за браконьерство в Жетысуской области

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Комитет лесного хозяйства и животного мира сообщил на своем официальном сайте о задержании трех человек, который подозревают в том, что они незаконно охотились на сибирских горных козлов.

В ведомстве заявили, что накануне, 2 августа, около 19:30 ходе рейда государственных инспекторов Жонгар-Алатауского национального парка, на территории Токтинского государственного природного заказника была остановлена автомашина марки Toyota Land Cruiser Prado.

Водитель внедорожника - гражданин Казахстана, также в авто находились двое граждан Испании.

"При осмотре автомашины в багажнике обнаружены 2 головы сибирского горного козла, шкура и мясо весом 60-62 кг, оружие, принадлежащее двум иностранным гражданам, марки Mannlicher и "Блейзер", - говорится в сообщении ведомства.

Вещественные доказательства были изъяты, а после переданы в отдел полиции Алакольского района Жетысуской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981615-grazhdan-ispanii-zaderzhali-za-brakonerstvo-v-zhetysuskoy-oblasti/