Мошенники под видом специалистов МЧС вымогали деньги у бизнесменов в Алматы

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Предполагаемых мошенников, которые под видом контролирующих органов присваивали деньги предпринимателей, задержали в Алматы, сообщается на официальном сайте городской прокуратуры.

В надзорном органе пояснили, что работники ТОО "Нур-Султан Пром безопасность", подменяя специалистов органов ЧС, вводили в заблуждение субъекты бизнеса и проводили проверки.

Потерпевших под угрозой штрафов вынуждали оплатить до 60 тыс. тенге за услуги противопожарной безопасности. Подчеркивается, что преступления носили системный характер.

В настоящее время установлены свыше 30 пострадавших лиц в Наурызбайском и Ауэзовском районах Алматы.

По данным фактам прокуратурой Наурызбайского района инициировано досудебное расследование. По подозрению в совершении этих преступлений задержаны два человека 1991-го и 1995-го годов рождения, они взяты под стражу.

Как подчеркнули в прокуратуре, подобные незаконные действия дискредитируют и наносят урон проводимым государственным мерам по снижению давления на бизнес. В ведомстве напомнили, что в Казахстане до 2023 года действует мораторий на проверки субъектов МСБ.

"Учитывая, что противозаконным действиям могли подвергнуться предприниматели других районов города, по таким случаям просим обращаться в Управление полиции Наурызбайского района по номерам: 254-44-62, 8-747-297-37-26; либо в мобильную группу прокуратуры: +7-701-775-55-00", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957249-moshenniki-pod-vidom-spetsialistov-mchs-vymogali-dengi-u-biznesmenov-v-almaty/