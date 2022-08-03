Обещала оформить пенсию: жительницу Туркестанской области подозревают в афере на 1,5 млн тенге

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В Жетысайский районный отдел полиции с заявлением обратился местный житель. Он заявил, что стал жертвой аферистки. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

По словам потерпевшего, некая знакомая женщина, войдя в доверие, пообещала помочь с оформлением пенсии. За свои "услуги" она попросила у него более 1,5 млн тенге.

Несмотря на это, даже через полгода мужчина не дождался выполнения обещанного и не получил обратно свои деньги.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК ("Мошенничество").

Вскоре подозреваемая в совершении мошенничества была задержана. Ею оказалась жительница Шымкента, которую доставили в отдел полиции.

По версии следствия, подозреваемая заверила потерпевшего, что поможет оформить пенсию, однако полученные деньги потратила на свои нужды.

В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование. Проверяется ее причастность к другим аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981590-obeschala-oformit-pensiyu-zhitelnitsu-turkestanskoy-oblasti-podozrevayut-v-afere-na-15-mln-tenge/