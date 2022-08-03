Почти 70 кг марихуаны изъяли у жителя Жамбылской области

Кадр из видео: polisia.kz

52-летний житель села Тасоткел был задержан сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области – у мужчины изъяли почти 70 кг марихуаны, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Задержать подозреваемого помог отряд спецназа, отметили в полиции.

По информации стражей порядка, подозреваемый организовал сбор конопли недалеко от родного села в предпесковой зоне.

При проведении оперативных мероприятий обнаружена скошенная и разложенная для просушки дикорастущая конопля весом около 69 килограммов. Получено соответствующее экспертное заключение.

Подозреваемый признался в содеянном и был помещен в ИВС города Шу. Начато досудебное расследование.

"В случае доказательства вины в сборе наркотических средств в целях сбыта подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", – уточнил замначальника Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Койториев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981541-pochti-70-kg-marihuany-izyali-u-zhitelya-zhambylskoy-oblasti/