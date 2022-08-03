3,5 млн тенге похитили из сейфа 72-летнего пенсионера в ВКО

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Пожилой мужчина обратился в полицию Восточно-Казахстанской области, заявляя, что его обокрали. Под подозрение попал знакомый потерпевшего, который в тот день находился у пенсионера в гостях, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Отмечается, что 72-летний житель села Предгорное еще в середине июля обратился к стражам порядка.

"Мужчина попросил привлечь к уголовной ответственности знакомого, который в тот день, находясь у него дома в гостях, путем свободного доступа взломал кодовый замок сейфа, расположенного в спальной комнате", – сообщили полицейские.

По данным полиции, у пенсионера из сейфа было похищено 3,5 млн тенге.

Позже полицейским удалось задержать 34-летнего местного жителя, который во время допроса дал признательные показания. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

По данному факту было начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК "Кража". Сообщается, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981538-35-mln-tenge-pohitili-iz-seyfa-72-letnego-pensionera-v-vko/