Тело мужчины с ножевым ранением нашли в подъезде многоэтажки в Экибастузе

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Елизавета Алексеева

Тело 41-летнего мужчины, скончавшегося от ножевого ранения, обнаружили жильцы в подъезде многоэтажного дома в Экибастузе. В Департаменте полиции Павлодарской области рассказали корреспонденту NUR.KZ подробности произошедшего.

Видео с места происшествия появилось в одном из Instagram-пабликов. На кадрах видно, что у многоквартирного жилого дома стоят машины скорой помощи и полиции.

Как рассказали в правоохранительных органах, тело 41-летнего жителя Экибастуза было найдено 2 августа. По версии полиции, мужчина распивал спиртное со знакомым в одной из квартир. Во время застолья между ними возник конфликт, в результате чего один из выпивавших ударил второго ножом.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления полицейскими установлен и задержан 57-летний мужчина", – сообщили в пресс-службе ДП.

Подозреваемый водворен в ИВС Экибастуза. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. На данный момент назначены экспертизы, ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981537-telo-muzhchiny-s-nozhevym-raneniem-nashli-v-podezde-mnogoetazhki-v-ekibastuze/