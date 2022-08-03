Угон и избиение: сразу два уголовных дела завели на работника СТО в Нур-Султане

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Столичные полицейские задержали сотрудника одной из станций техобслуживания. Предполагается, что он "таксовал" на угнанной машине клиента, а затем избил своего пассажира, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

По версии полицейских, работник одного из столичных СТО решил "потаксовать" на автомашине клиента.

"Угнав со станции автомашину марки Hyundai Elantra, он по дороге посадил голосующего пассажира. Между водителем и попутчиком завязалось короткое знакомство, которое они решили отметить бутылкой спиртного.

В ходе распития между водителем и пассажиром возникла словесная перепалка, закончившаяся избиением последнего", – сообщили представители ведомства.

Отмечается, что в результате драки потерпевшего с травмами доставили в городскую больницу.

Позже стражи порядка задержали 35-летнего жителя города.

"Полицейскими работник СТО был задержан, автомашина возвращена владельцу. В отношении задержанного проводится расследование сразу по двум статьям Уголовного кодекса РК – по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью и неправомерного завладения автомобилем без цели хищения", – добавили в пресс-службе ДП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981530-ugon-i-izbienie-srazu-dva-ugolovnyh-dela-zaveli-na-rabotnika-sto-v-nur-sultane/