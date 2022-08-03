Медики рассказали о состоянии троих сотрудников колонии, которых ранили в Жамбылской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Врачи рассказали о том, в каком состоянии находятся трое конвоиров из колонии в Жамбылской области, которые получили ранения от одного из заключенных передает сайт телеканала КТК.

Указывается, что двое из троих сотрудников колонии получили ранения в грудь и в данный момент находятся в тяжелом состоянии.

"Доставлены три пациента. Один доставлен своим транспортом в областную больницу, где произведена операция брюшной полости с повреждением тонкой кишки.

Одному с тремя ножевыми ранениями грудной клетки сзади, проникающими без повреждения, произведена первичная хирургическая обработка раны.

Третьему пациенту произведена торакотомия справа, где повреждено правое легкое", - сообщил журналистам заместитель главврача по хирургической работе многопрофильной больницы Тараза Сакен Жумашев.

Напомним, что нападение произошло во время утреннего построения заключенных в колонии. В руках у 34-летнего мужчины по невыясненным обстоятельствам оказался нож.

По данным телеканала, сначала он вонзил 5-сантиметровое лезвие в живот начальнику отряда. Еще три удара достались оперуполномоченному, который пытался остановить заключенного. Ножевое ранение также получил и подоспевший на помощь начальник режимного отдела.

Отмечается, что мужчина был осужден на 14 лет лишения свободы за разбой и хулиганство. За нападение на сотрудников тюрьмы к его сроку может добавиться еще 20 лет.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981427-mediki-rasskazali-o-sostoyanii-troih-sotrudnikov-kolonii-kotoryh-ranili-v-zhambylskoy-oblasti/