Заключенный ранил трех сотрудников колонии в Жамбылской области

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Заключенный ранил трех сотрудников жамбылской колонии - его поместили в дисциплинарный изолятор, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Как уточнили в надзорном ведомстве, сотрудников колонии ранили острым предметом, пострадавшие госпитализированы.

"1 августа в 08:40 в учреждении ЖД-158/7 ДУИС по Жамбылской области (чрезвычайной безопасности) во время проверки осужденный Акмишев самодельным резаком кустарного производства нанес колото-резаные раны трем сотрудникам учреждения. Их доставили в больницу скорой медицинской помощи Тараза", - сообщили в областной прокуратуре.

По информации ведомства, после случившегося на место происшествия выезжали прокурор Жамбылской области и его заместитель, начальник 5 управления, старший помощник прокурора области, военный прокурор Южного региона, представители НПМ и ДКНБ, руководство ДУИС области.

Факт нападения был зарегистрирован в ЕРДР первого отдела полиции УП Тараза по части 4 статьи 429 УК РК "Угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, либо его близких, а также осужденного или посягательство на их здоровье или жизнь".

Также стало известно о состоянии здоровья пострадавших.

"Сейчас пострадавшие находятся в реанимационном отделении. Экстренно их доставили в больницу скорой медицинской помощи Тараза. Врачи их сразу же прооперировали. На данный момент состояние всех можно охарактеризовать как стабильно тяжелое", - сообщил руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области Асет Калиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981249-zaklyuchennyy-ranil-treh-sotrudnikov-kolonii-v-zhambylskoy-oblasti/