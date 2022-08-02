Сорвал редкое исчезающее растение: мужчину задержали в Туркестанской области

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Жителя Туркестанской области задержали за сбор растения, которое занесено в Красную книгу. Об этом сообщает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Сотрудники полиции Казыгуртского района задержали мужчину, который сорвал растение, похожее на "золотой корень".

"Местный житель незаконно собрал в горах Казыгуртского района растение, находящееся под угрозой исчезновения и занесенное в Красную книгу", - пояснили стражи порядка.

Жителя района, причинившего ущерб природе, доставили в отдел полиции. По его словам, указанное растение он использует лечебных целях.

Данный факт зарегистрировали по части 1 статьи 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

Сейчас по данному делу проводится досудебное расследование. Назначена соответствующая экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981368-sorval-redkoe-ischezayuschee-rastenie-muzhchinu-zaderzhali-v-turkestanskoy-oblasti/