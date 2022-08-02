300 радиаторов похитили со стройки в Туркестанской области

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Руководитель одной из строительных организаций обратился в полицию города Туркестана заявляя, что со стройки жилого дома были похищены радиаторы отопления на сумму свыше миллиона тенге, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Глава строительной организации сообщил полицейским города Туркестана, что неизвестные похитили с объекта строящегося жилого дома 300 радиаторов отопления.

Согласно подсчетам, общий ущерб составил свыше 1 млн тенге.

Данный факт был зарегистрирован по статье 188 УК РК "Кража".

"В результате принятых мер, сотрудники полиции установили в качестве подозреваемого и задержали жителя Сауранского района. Им оказался рабочий строительной организации", – отметили в полиции.

По версии следствия, с целью легкой наживы подозреваемый совершил кражу из здания, где велось строительство. Похищенные радиаторы отопления он сдал в пункт приема металла.

"Также установлено, что подозреваемый причастен к двум аналогичным кражам", – добавили стражи порядка.

Сообщается, что в настоящее время подозреваемый арестован, в отношении него проводится досудебное расследование. Украденные радиаторы были изъяты и возвращены законному владельцу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981365-300-radiatorov-pohitili-so-stroyki-v-turkestanskoy-oblasti/