Драку близ базы отдыха в Мангистау сняли на видео

Кадр из видео: Lada.kz

Очевидцы сняли на видео драку между мужчинами на дороге в районе базы отдыха "Серебряные пески" в Мангистау. Инцидент прокомментировали в полиции региона.

Потасовка произошла в ночь с 30 на 31 июля, сообщили очевидцы корреспондентам издания "Лада".

Сообщается, что мужчина напал с предметом, похожим на нож, который он прятал за спиной, на двоих мужчин, при этом оттолкнув женщину, которая пыталась его успокоить.

В полиции региона рассказали корреспондентам, что 31 июля около 03:30 между отдыхающими и охранником данного места отдыха возникла словесная перепалка, переросшая в драку.

"Сотрудниками полиции установлены и задержаны подозреваемые в возрасте 42 и 34 лет. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения «подписка о не выезде». Ведется расследование", - заявили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981269-draku-bliz-bazy-otdyha-v-mangistau-snyali-na-video/