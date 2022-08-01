Двоих иностранцев с фальшивыми документами задержали на границе Казахстана

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На узбекско-казахстанской границе в Туркестанской области сотрудники пункта пропуска "Жибек жолы" обратили внимание на двоих мужчин, у которых позже были обнаружены поддельные документы, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Отмечается, что в Сарыагашский РОП поступило сообщение от сотрудников приграничного контрольно-пропускного пункта "Жибек жолы" о том, что во время пересечения границы РК документы двух граждан Узбекистана вызвали у них подозрение.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

"Документы двух граждан, которые собирались покинуть территорию страны, были тщательно проверены. В результате выяснилось, что документы иностранцев оказались поддельными", – заявили полицейские.

Данный факт был зарегистрирован по статье 385 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград".

Как сообщили стражи порядка, сейчас все собранные материалы досудебного расследования направлены в Сарыагашский районный суд для принятия законного решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981209-dvoih-inostrantsev-s-falshivymi-dokumentami-zaderzhali-na-granitse-kazahstana/