Житель СКО сознался в убийстве пропавшего в мае 57-летнего односельчанина

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мужчину, которого объявили в розыск еще в мае, нашли мертвым в Северо-Казахстанской области. Как сообщили в полиции, подозреваемый в убийстве сельчанин сам явился с повинной, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации полиции, тело без вести пропавшего 57-летнего мужчины было найдено 17 июля в селе Келлеровка. Стражи порядка назначили судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить причины смерти.

Позже в полицию обратился односельчанин мужчины.

"По подозрению в совершении преступления задержан 43-летний односельчанин погибшего, обратившийся в полицию с явкой с повинной. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства дела.

На данный момент задержанный подозреваемый находится под стражей.

Напомним, что пропавшего без вести жителя села Келлеровка начали искать еще в мае. В поисках участвовали около 25 человек – волонтеры, активисты, учителя, пожарные и работники местного акимата, не занятые на службе, а также работники "Казахтелекома".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981179-zhitel-sko-soznalsya-v-ubiystve-propavshego-v-mae-57-letnego-odnoselchanina/