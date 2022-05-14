Пропавшего без вести мужчину разыскивают в СКО

Фото с места событий: пресс-служба ДП СКО

В Тайыншинском районе СКО стражи порядка, волонтеры и местные жители разыскивают пропавшего без вести жителя села Келлеровка - 57-летнего Багинского Константина Владимировича, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального департамента полиции.

Указывается, что родственники пропавшего мужчины обратились в полицию 8 мая. Первоначальные усилия не дали результатов, поэтому накануне стражи порядка обратились к местным жителям с призывом помочь в поисковых мероприятиях.

На призыв полицейских откликнулись волонтеры, активисты, учителя, пожарные и работники местного акимата, не занятые на службе, а также работники "Казахтелекома" - всего около 25 человек.

Константин Владимирович Багинский. Фото: пресс-служба ДП СКО

Вместе с личным составом поселкового отделения полиции они ведут поиски, разбив территорию на сектора.

В то же время представители волонтерского движения Lider.kz распространили ориентировку на пропавшего в социальных сетях.

Приметы пропавшего: рост - 165 см, худощавый, волосы и усы седые. Был одет в черную куртку и кепку.

Фото с места событий: пресс-служба ДП СКО

Полицейские попросили всех кому что-либо известно о его местонахождении, сообщить по телефонам в городе Тайынша: 8 (715-36) 21-2-40, 22-8-75 или на канал "102".

"В случаях, когда не удается разыскать без вести пропавшего в дежурные сутки, участие неравнодушных людей становится неоценимой поддержкой в работе полицейских", — отметил начальник управления криминальной полиции ДП СКО Марат Жумалиев.

Всего с начала года в полицию поступило 141 обращение об исчезновении людей, из них на сегодня разыскали 138 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969290-propavshego-bez-vesti-muzhchinu-razyskivayut-v-sko/