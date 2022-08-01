В среднем по 10 тыс. за сутки: печальную статистику по нарушениям ПДД привели в МВД

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В сезон отпусков на дорогах страны выросло количество ДТП. Об этом заявила на брифинге МВД представитель ведомства Актоты Боранова, передает корреспондент NUR.KZ.

Боранова сообщила, что в основном казахстанцы предпочитают путешествовать на личном авто.

"Трафик на дорогах значительно увеличивается. В курортный сезон увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий из-за ошибок, невнимательности и усталости водителей.

Именно поэтому МВД проводит в стране месячник безопасности дорожного движения. За 10 дней полиция выявила более 100 тысяч нарушителей ПДД", – отметила она.

Только водители общественного транспорта, по статистике ведомства, совершили на дорогах 947 нарушений. За вождение в нетрезвом виде были задержаны 674 водителя.

Более 3 тыс. человек ездили без водительских прав. При этом 140 водителей лишились водительских прав за период проведения акции.

"Около 20 тыс. водителей оштрафовано за превышение скорости, 314 – за выезд на встречную полосу, более 5 тыс. – за нарушение правил маневрирования, 2 тыс. водителей – за непредоставление преимущества пешеходам.

Еще более 14 тыс. человек были привлечены к административной ответственности за непристегнутые ремни безопасности, а 6 тыс. человек – за нарушение правил пользования телефоном.

4363 водителя выехали на трассу без техосмотра. Выявлено также 95 фактов использования поддельных госномеров. За 10 дней операции правила дорожного движения нарушили более 13 тыс. пешеходов", – привела статистику спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981161-v-srednem-po-10-tys-za-sutki-pechalnuyu-statistiku-po-narusheniyam-pdd-priveli-v-mvd/