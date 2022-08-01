Свыше 40 кг наркотиков нашли у жителя Тобыла (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

41 кг наркотиков обнаружили и изъяли полицейские у жителя города Тобыла, Костанайская область, во время досмотра машины, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В минувшую субботу сотрудниками Управления отдела по противодействию наркопреступности был задержан 45-летний мужчина. При досмотре автомашины задержанного было изъято более 40 кг наркотических средств – марихуаны и гашиша.

Сейчас стражи порядка проводят расследование по статье "Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размерах" УК РК.

Начальник областной полиции Ерлан Омарбеков поделился подробностями.

"30 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ “Карасора-2022” возле поселка Дружба остановлен автомобиль, при досмотре в салоне машины обнаружены две коробки, в которых находились пакеты с растительным веществом", – пояснил он.

Экспертиза показала, что в коробках находилось 33 кг марихуаны и 8 кг гашиша.

По словам Омарбекова, с начала года это самая крупная партия наркотических средств, изъятая из незаконного оборота.

В ходе расследования выяснилось, что наркотики поступили в область с юга страны. Таким образом, полицейские ликвидировали крупный канал поставки наркотиков в регион.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981147-svyshe-40-kg-narkotikov-nashli-u-zhitelya-tobyla-video/