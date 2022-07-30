Глава турагентства в Караганде призналась в краже денег клиентов

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Жители Караганды остались без отпуска: директор турагенства, через которое они собирались лететь на отдых, созналась полиции в том, что присвоила деньги клиентов. Обманутые туристы возмущены, ведь они лишились и отпуска, и денег, передает сайт телеканала КТК.

Клиенты одной из туристических фирм Караганды сейчас должны были паковать чемоданы или нежиться на пляжах, но недавно все получили странное сообщение.

"Айсулу, здравствуйте. Ваш тур, к сожалению, не состоится. Заявление – я сама пришла, сдалась в полицию, но если меня посадят, то тогда, конечно, ни о каком возврате речи нет. Прошу вас договориться в мирном порядке – через нотариуса или гражданский суд, что в течение 2-3 лет я вам все верну… Буду ждать вашего ответа, так как его будет читать следователь. Спасибо".

Я, конечно же, не поверила. Подумала: может, какая-то шутка", – рассказала одна из обманутых клиенток Айсулу Бекжигитова.

Это туристическое агентство работало в Караганде несколько лет. За это время набралось немало довольных клиентов, хотя туры у фирмы дешевизной не отличались. Например, пребывание в Турции обходилось от 500 до 700 тысяч тенге.

Сейчас туристы, которые в самый сезон остались дома и без денег, обращаются во все инстанции. Но надежды на хороший исход, как отмечает телеканал, мало.

"У нее очень много смягчающих обстоятельств. Я думаю, что она явку с повинной (подала – прим. ред.) – пришла, проконсультировалась с юристом, – чтобы получить либо минимальное наказание, либо условное.

У нее малолетний ребенок, ему вроде как годика нет. Ну, собственно, мать одиночка. Если ее посадят, кто будет заниматься ее ребенком?" – отметил еще один бывший клиент турфирмы.

Сообщается, что офис турагентства уже закрыт, и обманутые карагандинцы пришли требовать свои деньги у матери бизнесвумен, на счет которой они и отправляли внушительные суммы.

Оказалось, что у нее полностью отсутствует какое-либо имущество. А близкие о нечестной работе женщины якобы даже не догадывались. Теперь в ситуации разобраться пытаются полицейские.

"Общая сумма ущерба в данный момент составляет 11 миллионов тенге. Сама подозреваемая поясняет, что денежные средства нужны были для семейных нужд, в связи с чем были материальные затруднения. Для этого собрала денежные средства путем обмана. Куда именно потратила, отказывается пояснять. Чеки, ничего не предоставила", – сообщил замначальника центрального отделения полиции Караганды Асылбек Сержанов.

В полиции пообещали провести тщательное расследование. Тем не менее несостоявшиеся туристы так и не смогли понять, что толкнуло женщину на преступление, лишившее их отдыха.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980969-glava-turagentstva-v-karagande-priznalas-v-krazhe-deneg-klientov/