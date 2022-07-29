Неизвестные нанесли знак Z на танк в Карагандинской области

Фото: Айсұлтан Жақыпов/Facebook

В городе Сарани полицейские разыскивают неизвестных, которые нанесли на танк возле обелиска знак Z, передает корреспондент NUR.KZ cо ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Фотографии разрисованной машины появились в социальных сетях. Авторы призвали найти и наказать тех, кто нанес надпись "Z".

Данный танк установлен на площади в микрорайоне 1А у обелиска героям, павшим в Великой Отечественной войне.

Сразу после публикации фотографий на информацию отреагировали в акимате Сарани. В ведомстве сообщили, что надпись уже закрасили, а ее авторов ищет полиция.

"Факт зарегистрирован. В настоящий момент сотрудниками отдела полиции города Сарани принимаются меры по установлению нарушителя. В дальнейшем он будет привлечен к административной ответственности", - пояснили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980857-neizvestnye-nanesli-znak-z-na-tank-v-karagandinskoy-oblasti/