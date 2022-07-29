Мошенник выманивал деньги у карагандинки от имени ее подруги

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Аферист, выдавая себя за подругу, выманил деньги у жительницы Караганды. Указывается, что мошенник просил деньги несколько раз, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В минувшее воскресенье 30-летняя карагандинка обратилась в Михайловский отдел городской полиции. Женщина сообщила, что попалась на уловку мошенника.

Она пояснила, что ей в мессенджер поступило сообщение от подруги, которая просила срочно отправить ей на карточку 5 тысяч тенге в долг. Потерпевшая обратила внимание, что сообщение пришло от неизвестного контакта, однако "подруга" пояснила, что купила себе новый телефон.

Потерпевшая согласилась переслать деньги. Вскоре история повторилась.

Однако, когда "подруга" в третий раз попросила деньги, потерпевшая возмутилась. Женщина позвонила на старый номер подруги для разъяснений. Выяснилось, что знакомая к просьбам помощи денежными средствами не имеет никакого отношения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – 35-летнего мужчину, который дал признательные показания.

Оказалось, что он является знакомым подруги потерпевшей. И когда злоумышленнику потребовались деньги, он ввел в заблуждение потерпевшую, представившись ее подругой.

В настоящее время проводится расследование по статье "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980919-moshennik-vymanival-dengi-u-karagandinki-ot-imeni-ee-podrugi/