Узаконить перепланировку жилья обещал мошенник алматинцам (фото)

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Жителей города Алматы обманывал мошенник, который, представляясь сотрудником строительной компании, обещал помочь узаконить перепланировку жилья, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

"Он представлялся инженером одной из строительных компаний, хотя на самом деле к ней отношения не имеет, и, злоупотребляя доверием граждан, обещал им узаконить перепланировку жилья", – сообщили сотрудники полиции.

Отмечается, что за свою помощь злоумышленник получал задаток в размере от 100 тысяч до 300 тысяч тенге. На данный момент стражи порядка установили три эпизода подобного мошенничества.

Полицейские выявили подозреваемого, который мог быть причастен к данным фактам мошенничества в городе Алматы. Им оказался гражданин Я. 1997 года рождения.

"Не исключена серийность этого преступного промысла, в связи с чем, обращаемся к гражданам, пострадавшим от противоправных действий гражданина Я., и призываем их связаться с нами по телефонам: 8-707-447-07-50; 8-747-699-70-02 и 8-778-622-02-19", – подчеркнул начальник Управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

Подозреваемый в мошенничестве. Фото: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980851-uzakonit-pereplanirovku-zhilya-obeschal-moshennik-almatintsam-foto/