Обещал работу в Южной Корее: предполагаемого мошенника задержали в Алматы

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские задержали мужчину 1995 года рождения, которого подозревают в обмане жителей города на 2 млн тенге под предлогом трудоустройства в Южную Корею, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как отметил начальник УП Жетысуского района Алматы Дархан Мусанов, на данный момент зарегистрировано 2 факта обмана, которые в итоге объединили в одно производство. Подозреваемый в мошенничестве задержан и взят под стражу.

"Подозреваемый обманывал людей посредством интернет-ресурса. Он разместил ложные объявления об оказании помощи в трудоустройстве и оформлении рабочий визы в Южную Корею", - пояснил спикер.

Указывается, что после получения денег мужчина скрывался, обрывая все контакты с "клиентами".

Отмечается, что действия подозреваемого квалифицируются как хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием неоднократно в отношении двух или более лиц. Расследование ведется по пунктам 3 и 4 части 3 статьи 190 УК РК.

Всех граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемого, полицейские призывают связаться с ними по телефонам: +7 (778) 879-78-88; +7 (702) 401-11-10.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980783-obeschal-rabotu-v-yuzhnoy-koree-predpolagaemogo-moshennika-zaderzhali-v-almaty/