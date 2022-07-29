Проиграл на ставках: 19-летнего менеджера банка подозревают в краже денег клиента в Кокшетау

Иллюстративное фото: SOPA Images/Contributor/Getty Images

26 июля в полицию города Кокшетау обратился 52-летний местный житель, который заявил, что с его банковского счета пропали деньги, хотя он не совершал никаких операций, передает МИА "Казинформ".

Как рассказал заявитель, неизвестные вывели 310 тыс. тенге с его счета. При этом мужчина подчеркнул, что не получал никаких звонков от подозрительных лиц и не переводил деньги ни на какие счета.

По данному факту было начато досудебное расследование по части 1 статьи 188 УК РК ("Кража").

Сотрудники отдела криминальной полиции вскоре установили, что к преступлению мог быть причастным 19-летний менеджер банка, к которому ранее обращался потерпевший. Его задержали.

Стражам порядка парень рассказал, что 14 июля он обслуживал клиента, который обратился по вопросу оформления кредита.

Далее, по версии следствия, подозреваемый воспользовался служебным положением и путем манипуляций в банковской информационной системе перечислил на своей счет в букмекерской конторе 310 тыс. тенге с личного счета клиента.

В последующем, как указали правоохранители, эти деньги менеджер использовал для ставок, однако все проиграл.

Свою вину задержанный полностью признал, расследование уголовного дела продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980761-proigral-na-stavkah-19-letnego-menedzhera-banka-podozrevayut-v-krazhe-deneg-klienta-v-kokshetau/