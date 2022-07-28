Чужие коляски из подъездов выносила женщина вместе с ребенком в Алматы (видео)

Женщина заходит в лифт с чужой детской коляской. Кадр из видео: polisia.kz

Несколько алматинских семей лишились детских колясок – по подозрению в их краже полицейские задержали 25-летнюю жительницу Жамбылской области. Об этом сообщается на официальном медиапортале МВД РК Polisia.kz.

Всего полицейские приписывают задержанной 8 эпизодов кражи. И считают, что список этим не ограничивается.

"Камер видеонаблюдения женщина не стеснялась, равно как и своей малолетней дочери, на глазах у которой она не раз совершала преступления", – добавили в Министерстве внутренних дел.

По данным полиции, кражи совершались в подъездах жилых домов. А среди похищенного числятся не только детские коляски, но и велосипеды для малышей.

Сейчас полиция выясняет, могла ли задержанная быть причастна к другим похожим эпизодам.

"Работа в этом направлении продолжается", – подчеркнул начальник Управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980725-chuzhie-kolyaski-iz-podezdov-vynosila-zhenschina-vmeste-s-rebenkom-v-almaty-video/