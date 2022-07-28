Обещала квартиры, представляясь госслужащей: алматинку заподозрили в мошенничестве

Подозреваемая. Фото: polisia.kz

Полицейские Наурызбайского района города Алматы задержали 59-летнюю местную жительницу, которую подозревают в мошенничестве, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказал начальник УП Наурызбайского района Дидар Аханов, задержанная 1963 года рождения представлялась сотрудницей жилищной инспекции и обещала гражданам "содействие в получении по государственной программе квартиры или земельного участка".

"У желающих она получала задатки от 100 то 900 тысяч тенге. В настоящее время установлена причастность подозреваемой к трем аналогичным обманам. Не исключаем, что потерпевших может быть больше", - подчеркнул спикер.

Уголовное дело расследуется по пункту 1 части 3 статьи 190 УК РК ("Мошенничество в крупном размере").

В полиции граждан призвали всех пострадавших от действий подозреваемой связаться с ними по телефонам: 8 (707) 447-07-50; 8 (747) 699-70-02 и 8 (778) 622-02-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980710-obeschala-kvartiry-predstavlyayas-gossluzhaschey-almatinku-zapodozrili-v-moshennichestve/