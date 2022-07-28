Авто с одинаковыми номерами и документами обнаружили полицейские в Алматы

Машины. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские выявили два автомобиля на армянском учете, у которых оказались одинаковыми госномера и документы, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, в их поле зрения попали автомашины марок Nissan и Toyota Alphard. Оказалось, что оба транспортных средства имеют один госномер и идентичные свидетельства о регистрации авто.

Замначальника Управления адмполиции ДП города Алматы Болатбек Баятанов указал, что обе иномарки имеют регистрацию в Армении, управляли ими казахстанцы.

Стражи порядка установили, что водитель микроавтобуса осуществлял пассажирские перевозки в Жанакорганский район Кызылординской области. По его словам, он купил машину несколько месяцев назад на западе Казахстане.

Данный факт зарегистрирован в УП Ауэзовского района Алматы.

"Будет проведено досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы, по результатам чего станет известно, кто из этих автолюбителей использовал "липовый" госномер", - резюмировал Баятанов.

Обе машины уже поместили на специализированную штрафную стоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980703-mashiny-s-odinakovymi-nomerami-i-dokumentami-obnaruzhili-politseyskie-v-almaty/