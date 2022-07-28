Воспитательницу оштрафовали за избиение ребенка в детсаду в Нур-Султане

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В столице вынесли приговор в отношении воспитательницы одного из местных детских садов: в начале июня она ударила ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте суда города Нур-Султана.

"7 июня текущего года в одном из столичных частных детских садов воспитатель нанесла телесные повреждения ребенку, квалифицируемые как легкий вред здоровью", - рассказали в суде.

Участковый инспектор по месту жительства открыл по данному факту административное дело и квалифицировал действия воспитателя по части 1 статьи 73-1 КоАП РК ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").

На суде воспитательница полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

"В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность судом признано наличие на иждивении у К. малолетнего ребенка, раскаяние в содеянном. В качестве обстоятельств, отягчающих ответственность – совершение правонарушения в отношении заведомо малолетнего", - отметили в суде.

Санкция статьи подразумевает наказание в виде ареста на 15 суток либо штрафа в размере 15 МРП.

Отмечается, что согласно части 2 статьи 50 КоАП административный арест не может применяться к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет.

Женщину в итоге признали виновной и оштрафовали ее на 15 МРП (47 700 тенге).

Постановление не вступило в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980637-vospitatelnitsu-oshtrafovali-za-izbienie-rebenka-v-detsadu-v-nur-sultane/