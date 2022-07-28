Задержан подозреваемый в распространении дезинформации о теракте в Жамбылской области

Фото: ДП Жамбылской области

Подозреваемого в распространении дезинформации о теракте задержали в Жамбылской области. Специальные мероприятия провели полицейские совместно с сотрудниками КНБ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, 26 июля около 15.00 часов в ЦОУ УП Тараза поступило сообщение от неизвестного о том, что 33-летняя женщина направляется в санаторий "Мерке" со взрывчатыми веществами в сумке.

В ходе осмотра территории полицейские никаких бомб и подозрительной девушки не обнаружили.

Фото: ДП Жамбылской области

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Меркенского РОП и районного отдела КНБ задержан 41-летний житель Тараза, который сообщил заведомо ложную информацию о теракте", - рассказали в ДП Жамбылской области.

Подозреваемый полностью признал свою вину. Он водворен в ИВС.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980618-zaderzhan-podozrevaemyy-v-rasprostranenii-dezinformatsii-o-terakte-v-zhambylskoy-oblasti/