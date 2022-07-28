Директора интерната для детей-сирот осудили за хищение миллионов в ВКО

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В Восточно-Казахстанской области завершено досудебное расследование в отношении директора специальной школы-интерната для детей-сирот по факту хищения бюджетных средств. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, Алтынай Базарханова в период с 2013 по 2019 годы похитила бюджетные средства, выделенные для проведения лечебной физкультуры.

"Директор получала зарплату за проведение учебных часов без фактического проведения занятий", - отметили в АФМ РК.

Кроме того, добавили в ведомстве, она начислила доплаты сотрудникам интерната на сумму более 6,5 млн тенге. Работники после снятия передавали наличность руководителю.

При этом фактически сотрудники не выполняли дополнительную работу.

"Также в целях погашения личной задолженности перед знакомой она фиктивно трудоустроила ее супруга в школу-интернат, начислила ему в виде заработной платы 729 тыс. тенге", - сообщили в агентстве.

Женщине вменялось хищение более 12 млн бюджетных тенге.

Свою вину в суде она признала полностью и возместила ущерб. Учитывая наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980573-direktora-internata-dlya-detey-sirot-osudili-za-hischenie-millionov-v-vko/