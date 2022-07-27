Бывшего проректора медвуза осудили за взятку в Нур-Султане

Иллюстративное фото: Zolnierek/Getty Images

Суд №2 района Байконыр в Нур-Султане вынес приговор в отношении экс-проректора НАО "Медицинский университет Астана". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу РК.

В АФМ пояснили, что бывший проректор Даулетьярова была признана виновной в получении взятки в размере 10 000 долларов США от руководителя частных компаний Э. Гриценко за общее покровительство при поставке электронных книг.

Также, по данным с официального сайта столичного суда, Даулетьярова получила от Гриценко пальто в количестве 2 штук, оплату авиабилетов и проживания в гостинице в городе Алматы, на общую сумму 440 311 тенге.

Как сообщил Антикор, ее судили также за покушение на дачу взятки в сумме 47 000 долларов США за назначение на должность ректора через посредника М. Капарова.

Таким образом, за покушение на дачу взятки и за получение взятки в значительном размере Даулетьярова была осуждена на три года лишения свободы с отбыванием срока в исправительном учреждении средней безопасности. Она пожизненно лишена права занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе.

Гриценко суд также назначил три года лишения свободы.

Посредник Капаров, по информации суда, был осужден по факту мошенничества в особо крупном размере и подстрекательства к даче взятки. Ему назначено семь лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе, с конфискацией имущества добытого преступным путем – средств в размере 980 000 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980488-byvshego-prorektora-medvuza-osudili-za-vzyatku-v-nur-sultane/