75-летнюю пенсионерку в Алматы ограбили у входа в квартиру

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В Алматы грабитель напал на пожилую женщину и забрал у нее деньги и ценное имущество. Полицейские взяли под стражу подозреваемого мужчину, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По словам начальника УП Ауэзовского района Улана Абулхайыра, злоумышленник подкараулил бабушку у подъезда.

"Прямо у входа в квартиру напал на нее и под угрозой физической силы завладел ее сотовым телефоном, сбережениями и золотыми изделиями", – сообщил полицейский

Отмечается, что подозреваемого вычислили и задержали в ходе оперативных мероприятий. Им оказался гражданин Ж. 1989 года рождения.

Как сообщили в департаменте полиции, он признал свою вину и был взят под стражу.

"Мы не исключаем вероятность серийного характера преступного промысла злоумышленника, поэтому его личность сейчас проверяется на причастность к другим преступлениям", – добавил Улан Абулхайыр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980468-75-lentyuyu-pensionerku-v-almaty-ograbili-u-vhoda-v-kvartiru/