Бизнесмена застрелили из собственного ружья в ЗКО

Иллюстративное фото: polisia.kz

Появились некоторые подробности по делу об убийстве владельца магазина в Аксае Западно-Казахстанской области. Стражи порядка рассказали, что бизнесмен был застрелен из собственного ружья, передает "Мой город".

По словам первого заместителя начальника отдела полиции Бурлинского района Армана Макбузова, подозреваемый в убийстве до сих пор не установлен.

"Гладкоствольное ружье марки ИЖ-18Е 12 калибра, из которого был застрелен бизнесмен, незарегистрированное. Со слов супруги предпринимателя, оно принадлежит убитому. Оружие хранилось у него дома. Другие подробности происшествия открыть не можем, так как ведется следствие", - сообщил Арман Макбузов.

Напомним, ранее стало известно, что тело владельца магазина нашли 15 июля в прихожей его дома по улице Ихсанова. Правоохранители пояснили, что мужчина был убит выстрелом в голову. По данному факту было начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980465-biznesmena-zastrelili-iz-sobstvennogo-ruzhya-v-zko/