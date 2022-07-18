Владельца магазина застрелили в прихожей своего дома в Аксае

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сегодня, 18 июля, стало известно об убийстве, произошедшем в городе Аксай: владельца одного из местных магазинов был обнаружен в прихожей собственного дома с огнестрельным ранением в голову.

Как пишет портал "Мой Город", тело владельца торговой точки нашли 15 июля в 10 часов вечера в его доме по улице Ихсанова.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО изданию рассказали, что бизнесмен был убит выстрелом в голову.

Орудие убийства было найдено и изъято неподалеку, во дворе дома, возле калитки. Им оказался обрез одноствольного гладкоствольного огнестрельного ружья неизвестной марки.

Тело владельца магазина направили в морг города Уральск на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК ("Убийство").

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979058-vladeltsa-magazina-zastrelili-v-prihozhey-svoego-doma-v-aksae/