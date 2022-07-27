На 3 млн тенге оштрафовали организатора подпольного игорного бизнеса в Кызылорде

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Двоих организаторов незаконного игорного бизнеса оштрафовали в Кызылорде. Им дали месяц на то, чтобы выплатить штрафы, сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финмониторингу.

"В Кызылорде вынесен приговор организаторам незаконного игорного бизнеса и назначен штраф одному в размере 200 МРП (612,6 тыс. тенге – прим.ред.), второму – 1000 МРП (3 млн 63 тыс. тенге – прим.ред.)", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что дело о незаконной деятельности игорных контор расследовали сотрудники Департамента АФМ по Кызылординской области.

"Гражданин Ц. организовал деятельность игорного заведения, проводя азартные игры вне мест, установленных законодательством. Он от имени букмекерской конторы арендовал помещение", – заявили в АФМ.

По данным агентства, мужчина приобрел 9 компьютеров, на которых установил программы для запуска сайтов онлайн-игр. Подчеркивается, что он также нанял троих человек в качестве обслуживающего персонала.

"Второй подсудимый Н. арендовал квартиру и поставил специальное игровое оборудование "электронная рулетка". Нанимал четырех человек кассирами и охранниками", – добавили представители АФМ.

Сообщается, что обоим подсудимым дали месяц на то, чтобы уплатить штрафы. В случае уклонения возмещение будет производиться в принудительном порядке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980448-na-3-mln-tenge-oshtrafovali-organizatora-podpolnogo-igornogo-biznesa-v-kyzylorde/