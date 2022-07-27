Женщину без сознания обокрали в Жезказгане

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В Жезказгане Улытауской области обокрали женщину, которая была без сознания. Инцидент произошел 15 июля. Подробности озвучиваются на официальном сайте МВД Polisia.kz.

15 июля в УП Жезказгана поступило сообщение из медицинского учреждения. Отмечалось, что бригада скорой помощи доставила 61-летнюю женщину, состояние которой врачи оценили как тяжелое, но стабильное.

Пациентка, придя в себя, рассказала, что направлялась домой и несла пакет, в котором находился кошелек с деньгами в сумме 12 тыс. тенге и сотовый телефон.

Проходя между домами, она неожиданно почувствовала себя плохо и очнулась уже в больнице.

Выяснилось, что вызов к медикам поступил от жителей одного из домов по улице Сатпаева. Приехавшие на место врачи обнаружили женщину, находившуюся в бесчувственном состоянии. На тот момент при ней уже не было никакого пакета.

Видимо, кто-то, воспользовавшись моментом, забрал имущество потерпевшей.

Полицейские начали поиски подозреваемых. Вскоре они задержали троих мужчин в возрасте 30-44 лет и 36-летнюю женщину. Все они - любители выпить.

Подозреваемые признались, что увидели женщину без сознания, забрали у нее пакет и скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980419-zhenschinu-bez-soznaniya-obokrali-v-zhezkazgane/