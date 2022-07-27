Актюбинцы в попытке вернуть потерянные деньги нарвались на очередной обман

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Вынесен приговор в отношении жительницы Нур-Султана, которая предстала перед судом по обвинению в мошенничестве. Подробности дела озвучил прокурор района Алматы города Актобе Жасулан Даулембаев на своей странице в Facebook.

По его данным, в суде рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы Нур-Султана, которая путем обмана под предлогом погашения задолженности в результате предстоящей "кредитной амнистии" уговорила жителей Актобе и региона получить кредиты и передать ей 40% средств.

В результате потерпевшие взяли в один день кредиты в нескольких банках на сумму от 1 до 10 млн тенге. Но после нескольких месяцев ожидания "кредитной амнистии" обратились в полицию.

Приговором суда женщина была осуждена на 3 года лишения свободы. Однако с учетом наличия новорожденного ребенка суд отсрочил ей отбывание наказания на 2 года.

При этом, добавил Жасулан Даулембаев, в ходе расследования в правоохранительные органы обратились и другие люди. В связи с чем прокуратурой в суд направлено дело, где потерпевшими признаны 17 человек.

"Примечательно, что для получения своих средств некоторые потерпевшие не сразу обратились в полицию, а, поверив мужчине, который обещал помочь в возврате средств, стали жертвами мошенников во второй раз", - отметил прокурор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980381-aktyubintsy-v-popytke-vernut-poteryannye-dengi-narvalis-na-ocherednoy-obman/