Казахстанца задержали по подозрению в вымогательстве денег у подчиненного

Задержание. Фото: polisia.kz

Жителя Туркестанской области подозревают в вымогательстве денег у подчиненного. Начальник отдела одного из учреждений был задержан с поличным, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В полицию поступило заявление от жителя Келесского района в отношении своего руководителя.

Мужчина пояснил, что начальник отдела одного из учреждений, пользуясь своим служебным положением, вымогает у него крупную сумму денег, чтобы он мог остаться на работе.

Данный факт был зарегистрирован по ст.190 ч.2 УК РК "Мошенничество".

С целью раскрытия преступления в ДП Туркестанской области создали специальную группу из числа сотрудников криминальной полиции, СОБРа и ДКНБ.

В результате оперативники задержали подозреваемого на одной из улиц села Абай Келесского района при получении миллиона тенге от потерпевшего.

При обыске правоохранители изъяли у мужчины денежные средства в качестве вещественных доказательств.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980365-kazahstantsa-zaderzhali-po-podozreniyu-v-vymogatelstve-deneg-u-podchinennogo/