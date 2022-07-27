Казахстанца задержали по подозрению в вымогательстве денег у подчиненного
Опубликовано:
Жителя Туркестанской области подозревают в вымогательстве денег у подчиненного. Начальник отдела одного из учреждений был задержан с поличным, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.
В полицию поступило заявление от жителя Келесского района в отношении своего руководителя.
Мужчина пояснил, что начальник отдела одного из учреждений, пользуясь своим служебным положением, вымогает у него крупную сумму денег, чтобы он мог остаться на работе.
Данный факт был зарегистрирован по ст.190 ч.2 УК РК "Мошенничество".
С целью раскрытия преступления в ДП Туркестанской области создали специальную группу из числа сотрудников криминальной полиции, СОБРа и ДКНБ.
В результате оперативники задержали подозреваемого на одной из улиц села Абай Келесского района при получении миллиона тенге от потерпевшего.
При обыске правоохранители изъяли у мужчины денежные средства в качестве вещественных доказательств.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980365-kazahstantsa-zaderzhali-po-podozreniyu-v-vymogatelstve-deneg-u-podchinennogo/