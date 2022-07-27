"Прогулку" детей по карнизу на десятом этаже сняли на видео в Актау

Кадр из видео очевидца: Lada.kz

В Актау к административной ответственности за "прогулку" детей по карнизу на десятом этаже привлекли родителей несовершеннолетних. Инцидент попал в объектив камер очевидцев.

Стражи порядка Мангистауской области рассказали корреспондентам издания "Лада" подробности произошедшего.

Как оказалось, после того, как была сделана видеозапись с кадрами опасных игр детей на карнизе десятого этажа жилого комплекса Atakent, на место выехали сотрудники ювенальной полиции региона.

"Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности по части 1 статьи 127 Кодекса об административных правонарушениях РК. Проведена профилактическая беседа с детьми, а также с родителями по недопущению подобных случаев", - заявили в пресс-службе полиции региона.

Стражи порядка призвали родителей не оставлять детей без присмотра.

"Мы шли по делам и увидели на высоте дома играющих детей. Очень испугались. Мы начали призывать, чтобы они зашли домой. Они сначала зашли, но потом опять вышли. У меня самой дети, поэтому я за них очень переживала. Стояла там, пока не зайдут в квартиру окончательно", - рассказали очевидцы о поведении детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980357-progulku-detey-po-karnizu-na-desyatom-etazhe-snyali-na-video-v-aktau/