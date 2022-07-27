Дорожный конфликт закончился убийством в Мангистау

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Дорожный конфликт закончился трагедией в Мангистауской области - пожилого водителя забили до смерти. Подозреваемого задержали и поместили под стражу.

Как рассказали корреспондентам издания "Лада" в пресс-службе ДП региона, убийство произошло 22 июля на проезжей части дороги в поселке Жана Даулет. Вечером в дежурную часть отдела полиции Мунайлинского района поступило сообщение о том, что возле проезжей части обнаружено тело 67-летнего мужчины с телесными повреждениями.

По данному факту было начато досудебное расследование по статье "Убийство". По подозрению в совершении данного преступления был задержан 35-летний мужчина.

"По предварительной версии, между фигурантами дела произошел конфликт по поводу того, кто и кому должен уступить дорогу, где подозреваемый, поддавшись эмоциям, вышел из машины и избил 67-летнего водителя. После полученных травм тот скончался на месте", - заявили в полиции.

В настоящее время в отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на 2 месяца.

Стражи порядка призывают водителей не поддаваться эмоциям в подобных конфликтных ситуациях, возникающих на дороге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980325-dorozhnyy-konflikt-zakonchilsya-ubiystvom-v-mangistau/