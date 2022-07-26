Парня убили во время потасовки в Шымкенте

Место происшествия. Кадр из видео: Otyrar.kz

В Шымкенте в ночь на 26 июля произошла потасовка, в результате которой скончался 19-летний парень. Подозреваемого в убийстве задержали. Об этом сообщили в городском ДП, передает Otyrar.kz.

Очевидцы смертельного инцидента рассказали, что молодому человеку в ходе потасовки нанесли два удара острым предметом, предположительно, отверткой. От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

В ДП Шымкента изданию пояснили, что 26 июля в полицию поступило сообщение об обнаружении на пересечении улиц Казиева и Шынар тела мужчины 2003 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован по статье 99 УК РК (Убийство). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

"В результате проведенных оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан гражданин 2005 года рождения. В настоящее время расследование продолжается", - пояснили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980253-parnya-ubili-vo-vremya-potasovki-v-shymkente/