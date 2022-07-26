Молодые родители четверых детей найдены мертвыми в Атырау

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Вечером 25 июля в съемной квартире в Атырау нашли тела молодых супругов, у которых в совместном браке родились четверо детей. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 25 июля около 19.30 часов на пульт оператора "102" УП Атырау поступил вызов от 64-летней женщины. Она сообщила, что ее 30-летняя дочь не открывает дверь квартиры.

На место выехали сотрудники ДЧС и вскрыли дверь. В комнате были обнаружены тела 26-летнего мужчины и его 30-летней жены.

"По данному факту проводится расследование по ч.1 ст.99 УК РК (Убийство)", - пояснили в ДП Атырауской области.

Здесь добавили, что от совместного брака у супругов имеется четверо детей. Квартира, в которой нашли тела семейной пары, была арендована месяц назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980199-molodye-roditeli-chetveryh-detey-naydeny-mertvymi-v-atyrau/