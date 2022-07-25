Обещала победу в тендерах: жительницу Алматы подозревают в мошенничестве на 300 млн тенге

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Алматинские полицейские задержали женщину 1985 года рождения, которую подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, подозреваемую задержали стражи порядка Ауэзовского района.

Начальник районного управления полиции Улан Абулхайыр пояснил, что подозреваемая, ссылаясь на неких "хороших знакомых", обещала гражданам участие и победу в тендерах.

Он также указал, что в настоящее время в подразделении расследуют сразу пять уголовных дел, по которым проходит задержанная гражданка.

Сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, составила целых 300 миллионов тенге. Отмечается, что подозреваемая сейчас находится под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Полицейские проверяют причастность женщины к другим аналогичным преступлениями, совершенным в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980110-obeschala-pobedu-v-tenderah-zhitelnitsu-almaty-podozrevayut-v-moshennichestve-na-300-mln-tenge/