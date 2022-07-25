Водитель самосвала разъезжал по Нур-Султану в пьяном виде

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В пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана рассказали о проведенной работе по выявлению пьяных водителей на дорогах. Так, за минувшие выходные в столице задержали 26 пьяных автомобилистов, передает NUR.KZ.

В полиции привели несколько примеров подобных задержаний.

Ночью 23 июля на проспекте Кабанбай бытыра была остановлена машина марки Toyota Rav 4. За рулем авто находилась пьяная девушка. В отношении автоледи было возбуждено административное производство по части 1 статье 608 КРКобАП.

Также в ночное время суток патрульные полицейские на Кургальжинском шоссе был остановлен водитель самосвала марки Howo. Как отметили стражи порядка, от водителя исходил резкий запах спиртного.

41-летнего мужчину доставили на медицинское освидетельствование. Согласно заключению врача, он находился в алкогольном опьянении средней степени тяжести.

"В столице с 19 июля в целях повышения уровня дорожной безопасности проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". С начала ОПМ выявлено более 2 200 нарушений ПДД", – сообщили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980065-voditel-samosvala-razezzhal-po-nur-sultanu-v-pyanom-vide/